Domani sera la Juventus torna già in campo, si disputa la 15^ giornata di Serie A! Un turno infrasettimanale perfetto per provare a riprendere il cammino di risalita nella classifica del campionato dopo il tonfo interno con l'Atalanta (e il ko in Champions League sul campo del Chelsea).

Come da prassi, oggi giorno di vigilia si terranno le conferenze stampa dei due allenatori:

Stefano Colantuono parlerà alle 18:30

Max Allegri parla già alle 12. A partire da mezzogiorno, dunque, potrete seguire il live testuale qui su IlBianconero.com