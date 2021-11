Domani alle ore 18 Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri si sfidano allo stadio Olimpico per Lazio-Juventus, uno degli anticipi della 13^ giornata di Serie A. Come di consueto la vigilia del match, ossia oggi, è caratterizzata dalle conferenze stampa dei due allenatori:

- Sarri parla alle 14 al centro sportivo di Formello

- Allegri, essendo il tecnico della squadra in trasferta e dovendo dunque avere il tempo di sostenere la trasferta per Roma, parla prima: già alle 11:30, e potrete seguire la sua conferenza anche in diretta testuale qua su IlBianconero.com