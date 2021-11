La Juventus è in ritiro alla Continassa, al J Hotel, per provare a ricompattarsi e superare il periodo di crisi seguito al doppio ko per 2-1 contro Sassuolo e Verona. In questo clima oggi Massimiliano Allegri si presenterà ai media per la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Zenit San Pietroburgo, partita della 4^ giornata di Champions League in programma domani sera all'Allianz Stadium. Una gara che assume contorni particolarmente delicati.

