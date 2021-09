La Juventus domani affronta la Sampdoria per la 6^ giornata di Serie A, all'ora di pranzo. Una partita che serve a dimostrare che contro lo Spezia non è stato un fuoco di paglia e che la gestione Allegri può finalmente decollare. Ma una gara pure che deve evitare rischi in vista dell'impegno in Champions League col Chelsea.

Per questo mister Allegri ha tantissimi dubbi di formazione da risolvere. Dei nodi che proviamo a sciogliere noi grazie a questo prepartita a cura di Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com) e all'inviato all'Allianz Stadium Cristiano Corbo.