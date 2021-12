La Juventus domani alle 18:45 riceverà il Malmö per l'ultima partita della fase a gironi di Champions League, partita preziosa per mettere alla prova alcune "seconde linee" o giocatori che necessitano di accumulare minutaggio, ma da non prendere sotto gamba perché bisogna comunque vincere per il morale e per alimentare le speranze di primato nel girone (lo Zenit San Pietroburgo dovrebbe fare un mezzo miracolo per fermare il Chelsea).