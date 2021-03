Domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium ci sarà Juventus-Lazio, partita valida per la 26^ giornata di campionato. Come di consueto alla vigilia del match, oggi si svolgeranno le conferenze stampa dei due allenatori.



Qui il riepilogo su quando parleranno ai media Andrea Pirlo e Simone Inzaghi:



Pirlo parlerà alle 14:30. Come sempre, le parole dell'allenatore della Juve potrete seguirle anche in diretta testuale qui su IlBianconero.com

Inzaghi invece parlerà due ore dopo, alle 16:30. Dopodiché la squadra del presidente Lotito si metterà in viaggio per Torino.