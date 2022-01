1









La "pazza" rimonta contro la Roma deve presto diventare solo un ricordo: è già tempo di un altro big match per la Juve, che domani sera scenderà in campo a San Siro contro l'Inter per la finale di Supercoppa Italiana. Dopo la conferenza stampa all'Allianz Stadium di Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini, è il nostro inviato Cristiano Corbo a fare il punto della situazione in casa bianconera e a suggerire alcuni spunti sulla possibile formazione, priva anche di Szczesny che ha appena iniziato il suo ciclo vaccinale e non è ancora in possesso del Green Pass. Paulo Dybala, ad esempio, potrebbe partire dalla panchina, ma resta da valutare anche la posizione di McKennie. E Kulusevski? Per lui il tecnico potrebbe studiare una mossa particolare...



Tutti i dettagli nel consueto video post conferenza del nostro inviato Cristiano Corbo: