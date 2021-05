La Juventus e l'Inter incroceranno domani i loro destini per la penultima giornata di questa Serie A, che ha visto i nerazzurri portare a casa lo scudetto ben prima della fine del campionato, mentre i bianconeri hanno visto termine a nove la striscia di scudetti consecutivi. Un derby d'Italia quindi amaro per la Juve, ma quanto mai importante per sperare ancora nella qualificazione in Champions League.



Quando terranno la conferenza stampa della vigilia i due allenatori?



Antonio Conte parlerà ai canali ufficiali dell'Inter, niente confronto coi giornalisti. Un modo forse per evitare domande sulla crisi finanziaria del club?

Andrea Pirlo invece si presenterà regolarmente in conferenza, oggi alle 15.