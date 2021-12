La Juventus domani sera riceve all'Allianz Stadium il Genoa, un match da vincere assolutamente per dar seguito al successo sulla Salernitana e continuare l'assalto al quarto posto in Serie A, che consentirebbe di disputare ancora la Champions League. Massimiliano Allegri oggi ha parlato in conferenza stampa e, come di consueto, il nostro inviato all'Allianz Stadium Cristiano Corbo ci spiega in una dettagliata sintesi i temi e i contenuti principali delle parole dell'allenatore bianconero. E in generale, la situazione del giorno della Juve.