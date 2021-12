Ultimo match dell'anno per la, che domani all'Allianz Stadium ospiterà ilcon l'obiettivo di chiudere il 2021 (e il girone di andata) con una vittoria, dopo aver ritrovato il successo sul campo del Bologna. Una sfida da non sottovalutare, come ha sottolineato anche Massimilianoin conferenza stampa, che vedrà dunque scendere in campo la formazione bianconera titolare fatta eccezione per Cuadrado, nella lista dei diffidati. 4-3-3 il modulo più probabile, lo stesso visto a Bologna, con il ritorno di Alex Sandro sulla sinistra e di Locatelli al centro. In difesa spazio ancora a Bonucci e De Ligt, particolarmente "chiacchierato" dopo le recentissime dichiarazioni di Mino Raiola. E in attacco?