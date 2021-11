Max Allegri in conferenza stampa ha presentato Juventus-Atalanta, che si giocherà domani sera alle 18 all'Allianz Stadium. Queste le dichiarazioni su alcuni singoli giocatori:Bernardeschi ha lavorato con Chiellini, con la squadra, oggi valuterò nell'allenamento, l'ultimo vero, domani sono palle inattive. Valuterò chi avrò a disposizione. Stanno rientrando tutti. Fisicamente siamo in una buona condizione, pronti per fare una bella partita".