La Juventus domani sera affronterà l'Inter a San Siro nel derby d'Italia, una delle sfide più sentite di tutto il calcio italiano. E come sempre, oggi che è il giorno della vigilia del match si svolgerà la conferenza stampa dei due allenatori.

Comincerà Massimiliano Allegri, che essendo il tecnico della squadra in trasferta parlerà prima, per avere poi il tempo di partire con la squadra alla volta di Milano. Allegri parlerà alle ore 12 e potrete seguirlo in live testuale qui su IlBianconero.com

Poi sarà la volta di Simone Inzaghi. Il mister nerazzurro parlerà alle 14:30.