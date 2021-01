Dal sito ufficiale dell'Inter:

"Domenica l'Inter scenderà in campo allo stadio Meazza per sfidare la Juventus nel match delle 20:45. Alla vigilia della 18.a giornata di campionato si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 13:30 di sabato 16 gennaio.



La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. "

Conte quindi parlerà poco prima del suo collega Andrea Pirlo, la cui conferenza stampa domani inizierà alle 14:30.