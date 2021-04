Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre. E non solo per la storica rivalità tra le due tifoserie, ma anche perché nella Juve ci sono attualmente quattro giocatori ex viola. A partire da Federico Chiesa, l'ultimo arrivato, nonché uno dei migliori juventini di questa difficile stagione. Così come Juan Cuadrado, che non è venuto a Torino direttamente da Firenze (ma ci aveva militato tre anni) bensì dal Chelsea. Poi Federico Bernardeschi, divenuto amico del suo omonimo Chiesa proprio ai tempi della Fiorentina (hanno giocato insieme in prima squadra nella stagione 2016-17). Infine Giorgio Chiellini, che nel 2004-05 si fece le ossa in viola in prestito dalla Juve.