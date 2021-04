La vittoria per 2-1 sul Verona martedì sera ha convinto la Fiorentina a sospendere il ritiro, ma non il silenzio stampa. Per proseguire il periodo di raccoglimento e concentrazione in vista della volata finale di una stagione che, ancora una volta, per i viola è stata sinonimo di "obiettivo salvezza", l'allenatore Beppe Iachini non farà la conferenza stampa alla vigilia della partita di domani pomeriggio contro la Juventus all'Artemio Franchi.

Il suo collega Andrea Pirlo parla invece alle 12:30, come sempre lo potrete seguire in diretta testuale su IlBianconero.com.