Questo il messaggio appena diffuso da Sky Sport alla vigilia dei quarti di finale degli Europei in programma domani sera a Monaco di Baviera tra Italia e Belgio. I due giocatori, grandi campioni della squadra allenata da Roberto Martinez, sono entrambi acciaccati e in dubbio per la sfida dell'Allianz Arena. De Bruyne ha una distorsione a una caviglia, mentre Hazard ha un problema muscolare alla coscia destra. Qualora quest'ultimo non giocasse, è pronto Ferreira Carrasco.