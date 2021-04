Domani pomeriggio alle 15 la Juventus scenderà in campo a Bergamo per affrontare l'Atalanta, una partita che costituisce uno snodo cruciale per la corsa verso la prossima Champions League. Vincere significherebbe tenere a debita distanza la temibilissima Dea di Gasperini e battere un bel colpo nel duello per il secondo posto in classifica col Milan.



Oggi ci saranno le consuete conferenze stampa di vigilia dei due allenatori: ad aprire le danze è proprio Andrea Pirlo, che parlerà alle 12:30. Come sempre, potete seguire la diretta testuale su IlBianconero.com