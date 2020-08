1









Prime pagine dei giornali dedicate chiaramente alla sfida di Champions League tra Juventus e Lione, valida per staccare un biglietto per le Final Eight a Lisbona. Tuttosport evidenzia l’obbligo della Juve: “Vietato sbagliare! – Champions, Torino, ore 21: Juve-Lione è la partita dell’anno per i bianconeri. Higuain in campo, Dybala in panchina. Sarri: “Non verrò giudicato solo per questa partita”. Garcia: “Siamo padroni del nostro destino”. Spazio anche nella prima pagina del Corriere dello Sport: “Sarri da rimonta: “Voglio Lisbona” – Il tecnico: “Il mio futuro? I dirigenti hanno già fatto le loro valutazioni”. Dybala, si decide oggi”



ALL’ESTERO – Inevitabilmente, anche l’Equipe, in Francia, dedica quasi l’intera prima pagina a Juve-Lione: “Enfin de retour”, ovvero “Finalmente il ritorno”.