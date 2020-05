2









Il coronavirus cambierà (anche) la vita degli arbitri e l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un riassunto delle nuove norme che dovranno seguire direttori di gara e calciatori. ​Solo un giocatore, preferibilmente il capitano, potrà rivolgersi all'arbitro, rispettando la distanza di un metro. I direttori di gara arriveranno allo stadio con mezzi propri almeno un’ora e 45 minuti prima della partita, con un percorso guidato fino allo spogliatoio e alla sala VAR.



POLEMICHE - Ciò che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi bianconeri è la scelta della foto in prima pagina del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. "Vietato protestare, è la svolta degli arbitri", si legge, ma è la foto ad aver fatto infuriare i tifosi bianconeri sui social. Quella scelta, infatti, è di una partita della Juve in cui Pjanic si lamenta con l'arbitro Rocchi. Una scelta che in molti hanno notato e non gradito.