Il nuovo Decreto Dignità è pronto a entrare in vigore il prossimo 14 luglio e, di conseguenza, tutte le pubblicità delle aziende di scommesse sportive verranno vietate da quel giorno in avanti. Un bel problema per i club della nostra Serie A: la perdita stimata è di 35 milioni di euro, secondo quanto riportato da Tuttosport. Ben 15 club su 20 della massima serie, compresa la Juventus, negli ultimi hanno infatti stretto rapporti con le agenzie di betting. Brutte notizie, dunque, per le casse bianconere.