“Un mese senza tifosi: porte chiuse!”, questa l’apertura di Tuttosport, che prosegue: “Così il Comitato Scientifico: evitare per 30 giorni manifestazioni, anche sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Oggi sarà ufficiale il calendario dei recuperi”.



Il Corriere dello Sport apre con “Vietata Juve-Milan”, per poi proseguire: “Il Prefetto di Torino ha rinviato la semifinale di Coppa Italia. La decisione dopo un lungo vertice. Ipotesi di giocare Napoli-Inter senza pubblico domani al San Paolo”. E poi: “Inter spaccatutto. Marotta sfida la Lega: ‘Prima con la Samp o si va in giudizio”.



