Intervenuto a Tiki Taka, Bobo Vieri ha commentato quanto sta accadendo in Serie A: “Zhang è stato chiarissimo. La Lega deve essere più forte, se dici una data poi non devi cambiarla perché non sei credibile e ognuno dice la sua per la sua squadra”.



MILAN - "Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con l'allenatore (Rangnick, ndr) quando lui non c'entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo. Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i coglioni e Boban li ha Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici. Boban non è stato mandato via: uno ha fatto una vigliaccata, l'altro non è un pupazzo. ha personalità e dice le cose in faccia".