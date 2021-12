Bobo, alla BoboTV, parla così di Dusan Vlahovic: "Juventus? No, Vlahovic deve andare all'estero. È molto forte e deve scegliere una delle prime quattro squadre al mondo". Vieri ha poi parlato dell'Inter e della Champions: "L'Inter è uscita ai gironi di Champions per anni, non era pronta per le fasi finali. Non è così facile, non è automatico. Serve un percorso, devi costruire una squadra. I nerazzurri in Europa hanno preso batoste con Spalletti e poi con Conte... Quest'anno invece giocano bene, sono pronti e può succedere di tutto".