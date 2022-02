Christian Vieri ha parlato alla BoboTv dopo l'1-1 della Juventus: "Il Torino ha fatto una grande pressione e ha prodotto un bel calcio. A mio avviso i granata di Juric hanno meritato e giocato meglio della Juventus. Per quanto riguarda il duello tra Vlahovic e Bremer, direi che non c'è mai stata partita". VLAHOVIC - "L'attaccante juventino contro gli avversari non l’ha mai presa, ed in particolare il centrale brasiliano gli è sempre stato addosso, aggressivo. Vlahovic doveva cercare spazi in diagonale, mentre lui è sempre andato dritto per dritto. È un errore, la stessa cosa che facevo io quando giocavo contro gente come Vierchowod, ma ho imparato ad agire diversamente con l’esperienza. Detto questo la Juventus da quando c’è Vlahovic è migliorata molto e può solo continuare così. La squadra è più alta ed è più portata a fare gol".