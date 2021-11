Bobo Vieri, intervenuto ​al Social Football Summit 2021, ha parlato delle sue preferenze tra i giovani attaccanti che si stanno mettendo in luce negli ultimi anni: "Chi mi piace di più tra i giovani attaccanti in circolazione? Haaland senza dubbio. Mi piace anche Vlahovic, ma a me fa impazzire il norvegese. Sinceramente io non ho mai visto uno di 21 anni così. Ha tutto. Ditemi voi se vi ricordate uno così forte a quell’età. Van Basten? A quell’età non era così. Io? Ma non diciamo cavolate. A 21 anni non sapevo fare neanche uno stop (ride)".