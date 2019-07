Bobo Vieri, intervistato da La Stampa, ha parlato del prossimo campionato, commentando i percorsi e dando le proprie sentenze su Juventus e Inter: “Lo scudetto lo vincerà di nuovo la Juve, ma l’Inter si è molto rafforzata e ha un grande allenatore, credo che sarà una sfida fino alla fine. Numerosi cambi di maglia? I tifosi mi hanno sempre amato perché io in campo davo tutto. E non ero uno di quelli che baciava la maglia. Non ho mai avuto paura di dire quello che pensavo“.

