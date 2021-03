Bobo Vieri e il suo consiglio alla Juventus: "Basta dire che devono vincere la Champions - ha detto l'ex attaccante in diretta su Twitch - il Psg l'ha fatto per cinque anni. L'anno scorso, che invece non ha detto nulla, sono arrivati in finale. Se vengono pronunciate frasi del genere si sente una pressione incredibile ma è inutile, perché tanto alla fine già si sa che si gioca per vincere". L'eccessiva pressione, quindi, è stata una delle cause che secondo lui ha contribuito all'eliminazione della Juve.