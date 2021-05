Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, l'ex attaccante ha svelato un'indiscrezione di mercato: "A me hanno detto che Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli". L'ex Juve quindi è pronto per rimettersi in corsa dopo due stagioni nelle quali è rimasto fermo. Dopo l'avventura alla Juve Allegri non ha più allenato, secondo Vieri ha chiuso con il Napoli ma Max è sempre il primo nome sulla lista del Real Madrid in caso di addio di Zidane.