Christian 'Bobo' Vieri compie 50 anni oggi. L'ex attaccante di Inter, Juve e Milan ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, svelando anche alcuni retroscena. Uno di questi riguarda il contratto con la Juventus: "Che rapporto ho coi soldi? Buono, si fanno e si spendono. Quando ho firmato il primo contratto con la Juve, per 5 anni, in famiglia piangevano tutti: brindavano e dicevano 'ce l'hai fatta, sei a posto per tutta la vita!'".