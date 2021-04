Christian Vieri, alla BOBO TV, ha parlato su Twitch.



"La Superlega è ancora in ballo, come ha detto Florentino Perez tutti i 12 club sono ancora dentro. Ci sono dei contratti firmati, con tanto di penalità per chi esce. Si sono fermati per capire, ragionare e parlare con chi dovranno, ma la Superlega non è certo morta. Parliamo di imprenditori di altissimo livello, che hanno sbagliato la comunicazione, ma che sanno sicuramente ciò di cui stanno parlando. Io la leggo così: Real Madrid e company semplicemente non vogliono che siano la UEFA e la FIFA a gestire i loro soldi. I soldi sono dei club, che vogliono autogestirsi e per questo vogliono la Superlega. Non la faranno ora, ma alla lunga la faranno secondo me. Le big mettono i soldi e fanno i debiti, non vogliono che altri si occupino dei loro fondi e questo si può capire".