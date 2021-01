L'ex interista Bobo Vieri ha parlato del brutto ko della squadra di Antonio Conte contro la Sampdoria: "Era troppo importante vincere per l'Inter - ha detto Vieri in una diretta sul suo canale Twitch - Sì, lo dico: alcune volte bisogna anche fare schifo ma bisogna vincere. L'impressione che ho di questa squadra è che ogni volta che deve fare il salto decisivo poi alla fine non ci riesce. Stavolta pensavo lo facessero, considerando anche che a San Siro c'era lo scontro diretto tra Milan e Juventus".