Bobo Vieri ha commentato su Instagram i primi 45' di Napoli-Juve: "Se giochiamo davanti io e te con la maglia della Juve non tocchiamo una palla - dice all'amico Ventola - perché non ci sono spazi. Sono tutti lì, 8 giocatori in pochi metri. Il Napoli non l'ho visto pressare alto. Si muovono da una parte all'altra, ma mi sembra troppo poco. I giocatori forti ce li ha, mi aspettavo un approccio diverso. La Juve ha la palla, comanda, ma purtroppo ha un muro davanti e rimbalzato. O ha la fortuna di vincere qualche rimpallo, o nulla. Sta facendo fatica anche Douglas Costa". Poi Bobo promuove l'iniziativa della Lega: "Bello lo stadio con tutti i colori, è la cosa più bella della partita".