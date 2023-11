Bobo Vieri, ex attaccante di Juve ed Inter, commenta così gli attaccanti della Serie A: "Gli attaccanti forti in Italia ci sono. Vedi Vlahovic che lo vuole mezza Europa, vedi Lukaku nella Roma, vedi Lautaro nell’Inter, vedi Leao nel Milan, vedi Osimhen nel Napoli. Inter-Napoli? Per me il Napoli lotta per lo scudetto, la partita con l’Inter è bella. Mancano ancora 25 partite".