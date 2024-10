Christian, a DAZN, parla così di Conceicao, raccontando anche un retroscena sull'amicizia con il papà di Chico, l'allenatore ed ex Lazio Sergio."Sergio Conceicao è uno dei miei migliori amici. Gli scrivo sempre: tuo figlio è più forte di te, tutti i giorni. E' un giocatore devastante, lui non poteva dire niente quando era il suo allenatore. Ma salta l'uomo, la mette in mezzo, fa la differenza. Lo scrivo tutte le volte a suo padre: lui non riusciva neanche a fare un cross".