"Non capisco questa scelta. Spero di ricredermi, ma al momento vedo tantissimi calciatori più meritevoli della maglia azzurra. Ho seguito molto Balotelli nella stagione passata e non era neanche un atleta... Sempre in sovrappeso, non giocava neanche in Serie B. Non si allenava nemmeno bene e non si muoveva. Balo ha un bel tiro, ora lo vedo dimagrito, ma non basta. Non ce l'ho con lui, ma bisogna meritarsi l'Italia", Così Bobo Vieri su Balotelli alla BoboTV.