Bobo, su Twitch, analizza la Juventus: ""La Juve non può continuare a giocare così, non si capisce nulla. Ho visto casino, i giocatori non sanno cosa devono fare. Devo sentir dire da Allegri che "Siamo quelli che siamo". Non lo accetto. No, tu Allegri devi migliorare la squadra e devi farla giocare bene. Ogni volta è sempre peggio, ora ci sta che vinceranno con la Salernitana. Non vedo bene la Juve, casinisti, tutto come viene viene. Diamola a Dybala e vediamo che succede. Ma che partite sono queste? Dai. Non è vincere o perdere, è quello che dice Allegri. Vuol dire che non ti sei migliorato in questi anni, le sue parole le sentivo 20 anni fa quando giocavamo noi. Non si può parlare così nel 2021, deve parlare di gioco".