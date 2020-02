Il Coronavirus ha piegato lo sport italiano. Per quanto concerne la Serie A, il Governo ha varato un decreto con misure precauzionali, chiudendo al pubblico le partite. Stadi vuoti, un binomio su cui diversi esponenti dello sport si sono esposti. Tra questi c’è Christian Vieri, che dagli studi di Tiki Taka, ha detto la sua sull’argomento: “Non ho mai giocato in uno stadio vuoto. La cosa principale è pensare alla salute degli italiani. Juve-Inter? È una partita importante. Giocare in casa senza tifosi però cambia tanto, loro ti danno una spinta in più”.