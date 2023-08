L'ex attaccante di Inter e Juve, Bobo Vieri, ha parlato del possibile scambio Lukaku-Vlahovic: "Per l’età dei due giocatori mi tengo il primo perché lo reputo uno dei più forti d’Europa. Ci sta che Allegri vuole prendere Lukaku dato che ha più esperienza, ma non cambia niente, perché la Juventus non è una squadra che mette nelle condizioni migliori gli attaccanti. Lukaku lo devi mettere in condizione di segnare, lo abbiamo visto all’Inter, altrimenti siamo alle solite"