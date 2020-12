1









L'ex attaccante, tra le altre, della Juventus Bobo Vieri ha analizzato il centrocampo bianconero in diretta sul suo canale Twitch: "Secondo me Arthur è come Xavi, può arrivare sul livello dello spagnolo. Con Arthur e Bentancur davanti alla difesa Pirlo può comandare a centrocampo contro qualsiasi squadra. McKennie? No, lui lo lascio in panchina. Se io fossi l'allenatore della Juve, i miei due titolari a centrocampo sarebbero il brasiliano e l'uruguaiano".