Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ricorda in diretta sul suo canale Twitch lo scudetto perso nel 2002: "Siamo stati primi per tutto il campionato, dopo l'ultima giornata siamo finiti terzi. Già piangevo per la sconfitta con la Lazio, poi mi hanno detto che dovevo fare i preliminari perché eravamo arrivati terzi dietro la Roma".