Christian Vieri, su Twitch, ha parlato del caso Eriksen ma anche della lotta scudetto: "Eriksen? Non si può dire se sia giusto mandarlo via ora o che non è entrato negli schemi, è dire che non è stato giusto prenderlo a gennaio. Bisogna ammetterlo e prendersi le responsabilità. E vi dico di più: a Verona ho visto Hakimi e vi dico che io lo voglio così, libero di fare ciò che vuole perché così fa la differenza. Scudetto? La Juventus non può vincere per sempre, prima o poi dopo nove anni di fila deve perdere, anche perché è una questione di motivazioni. Poi se riuscirà a vincere lo scudetto allora vuol dire che saranno forti. Ma l'Inter ora non ha le coppe, quindi deve andare".