Christian, ex attaccante dell'Inter, parla su Twitch dei nerazzurri e della lotta in serie A per lo scudetto: "L'Inter è più squadra, più tutto. A Verona c'è stata una grande vittoria di Correa ed è stato Inzaghi a volerlo. Dzeko fa calcio spettacolare, gioca di sinistro e destro, gioca per la squadra e faranno tanti gol i suoi compagni su giocate sue. L'Inter è tosta la vedo forte. Dico Inter, rivince lo scudetto un'altra volta e farà bene anche in Champions League".