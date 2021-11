Intervenuto nel consueto appuntamento della Bobo TV, in onda su Twitch, Christianha parlato anche di Maurizioe del suo addio ai bianconeri. Ecco il pensiero dell'ex giocatore sull'attuale tecnico della Lazio: "Perché Sarri non è andato bene alla? Perché ha rotto il ca***o dalla mattina alla sera con i suoi schemi. Posso dirla anche in maniera diversa, ma il succo è quello".