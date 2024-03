Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno annunciato la creazione di un nuovo programma online dopo il controverso "divorzio" da Christian Vieri e la sua BoboTv. Cassano, visibilmente agitato, ha dichiarato: "Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m... che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti", per lanciare il nuovo show che non coinvolgerà più Vieri.Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato a Vieri il Tapiro d'oro per questa vicenda durante la trasmissione su Canale 5. La reazione di Vieri è stata netta e ha dichiarato: "Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato". Ha inoltre aggiunto: "Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire".