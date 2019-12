Un fallo in Primavera. Non un cervo, ma di sicuro un toro: mamma mia, come correva Bobo Vieri. All'epoca del video - che trovate qui in basso - l'attaccante della squadra giovanile del Torino. In un derby contro la Juventus, il centravanti entrò nella ripresa e siglò subito un gol memorabile. Poi quasi un assist per il pareggio e... un fallaccio. Brutto, brutto. Che oggi ricorda sui social lo stesso Vieri...