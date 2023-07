Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dell Sera, l'ex attaccante della nostra Serie A, Bobo Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni sul giorno in cui firmò per la Juve.'Non ne ho idea. Però ricordo bene quando ho firmato il primo contratto con la Juve, per cinque anni: in famiglia piangevano tutti, brindavano e dicevano 'ce l’hai fatta, sei a posto per tutta la vita!'.