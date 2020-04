1









Christian Vieri è sempre uno show. Intervenuto live su Insgargam con Pierluigi Pardo, l'ex attaccante bianconero ha parlato un po' della sua vita privata: "In questi giorni sto raccontando il nostro calcio. Sono tutti amici miei, li conosco da vent'anni, so come sono, con me sono tranquilli, ridiamo e scherziamo, loro sanno fin dove posso arrivare con le battute, con le storie di campo e spogliatoio. I miei presentatori preferiti? Bruno Vespa in generale e Pierluigi Pardo nello sport. Adani mi chiama 'cammello' perché sembro un cammellone per come mi muovo, lui è il più bravo a raccontare il calcio in Italia. Come va la quarantena? Peso 106 kili, ho fatto due esercizi e mi si è bloccata la schiena. Addominali? Li mangio".