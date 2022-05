Christian Vieri non ha dubbi: la Juve è un fallimento. L'ex attaccante - tra le altre della Vecchia Signora - è intervenuto questa sera ai microfoni della Bobo TV in onda su Twitch, dicendo la sua anche sulla squadra di Massimiliano Allegri. Ecco il suo commento: "L'Inter seconda in classifica non è un fallimento, lo è la Juve quarta. La Juve è una squadra che non fa due passaggi di fila. Il Milan invece gioca bene, così come Napoli e Atalanta".