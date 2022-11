Negli studi di Rai Sport Boboè tornato a dire la sua sull'esclusione dell'dal. Ecco le sue parole: "Non abbiamo vinto una partita, è successo questo. Io non guardo alla gara con la Macedonia, nella partita secca può succedere di tutto. Ma nei gironi, se non vinci con Bulgaria, Svizzera, Irlanda del Nord, è ovvio che non vai al Mondiale".