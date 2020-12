Un altro sponsor decisamente emblematico. La Regione Lombardia si è affidato a un calciatore - in questo caso, ex calciatore - come Bobo Vieri per un messaggio di rispetto e convivenza in quest'ultima fase delicata dell'emergenza coronavirus. "Sapete che quando c'è da divertirsi, io ci sono sempre. Ma proteggiamo chi amiamo", le parole del bomber ex Inter e Juventus. Già qualche mese fa, la Lombardia aveva chiesto a Ibrahimovic di essere testimonial della campagna per la sensibilizzazione verso le norme anti covid; lo stesso ha fatto il Piemonte, 'ingaggiando' Paulo Dybala.